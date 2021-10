Lavoro, al via un percorso per la formazione di 20 tecnici industriali

Formare 20 specialisti nelle tecnologie di lavorazione dei materiali compositi avanzati. È l’obiettivo dell’IFTS “materiali compositi”, il corso ad alta specializzazione promosso da Randstad HR Solutions, in partenariato con l'Alma Mater Studiorum - Università Di Bologna, I.I.S.L. Bucci, Scuderia AlphaTauri e Bucci Composites di Faenza. Il percorso formativo è cofinanziato con risorse del Fondo sociale europeo.

L’inizio dei corsi è previsto per il 18 novembre presso il Dipartimento di Chimica Industriale Toso Montanari di Faenza e presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università Alma Mater Studiorum a Forlì. È possibile presentare le candidature fino al 26 di ottobre e partecipare alle selezioni attraverso una prova scritta e un colloquio motivazionale, con un test di verifica della conoscenza della lingua inglese.

Il percorso formativo, preceduto da una fase di selezione, ha una durata totale di 800 ore di cui 464 di lezione e laboratorio, 16 di project work e 320 di stage in azienda. Il corso è rivolto a candidati con o senza occupazione in possesso del diploma di istruzione superiore, del diploma conseguito il quarto anno presso un Istituto di Formazione Professionale e ai liceali ammessi al quinto anno. In caso di iscritti senza diploma, sarà svolto un accertamento delle nozioni acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro.

Gli iscritti impareranno a pianificare attività di sviluppo, design e realizzazione di componenti e sistemi, apprenderanno il monitoraggio e la verifica delle funzionalità delle strutture realizzate in materiali avanzati e la riparazione e installazione delle strutture stesse, inserendosi in differenti contesti aziendali specialistici. Al termine dell’iter i candidati dovranno sostenere un esame per verificare le loro competenze, in caso di esito positivo verrà rilasciato loro un certificato di specializzazione tecnica superiore in Tecniche di industrializzazione del prodotto e del processo.

“Sono molte le società di sviluppo di materiali alla ricerca di personale qualificato con solide competenze tecniche – dichiara Fabio Costantini, Amministratore Delegato di Randstad HR Solutions –. Questo IFTS dedicato a ragazzi provenienti dalla scuole superiori e dagli istituti professionali ha coinvolto università, enti scolastici, amministrazioni e aziende del territorio provinciale e regionale con un obiettivo comune: fornire ai candidati le competenze per rispondere alla richiesta sempre più crescente di profili tecnici specializzati e andare incontro alle reali necessità delle imprese dell’area”.