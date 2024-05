La catena di ristoranti assume personale: un 'recruiting day' al Centro per l'impiego

Il Centro per l’impiego di Ravenna propone il recruiting day per Roadhouse mercoledì 15 maggio alle 14:30, in via Teodorico 21. Roadhouse, brand del Gruppo Cremonini, è un’importante catena di ristorazione fast food, con un menu che va da burger, sandwich e insalate a specialità di carne. Per la sede ravennate - situata nella zona di Mirabilandia - ha affidato ad Adecco la selezione per addetti alla ristorazione (sala, cucina e griglia), che saranno assunti direttamente o con contratto a termine (anche apprendistato stagionale, per chi cerca solo un lavoro estivo) o con apprendistato professionalizzante.

Nel recruiting day organizzato dal Centro per l’impiego il District Store manager di Roadhouse Isidoro Sellitto presenterà le caratteristiche del lavoro proposto, poi i partecipanti potranno avere un primo colloquio conoscitivo con i recruiter di Adecco. In sostanza, saranno proposti part-time di 15/20/24/30 ore alla settimana sulle fasce orarie 11.00-16.00/18.00-23.30, con due giorni di riposo.

Per i giovani neoassunti è preferibile, ma non obbligatoria, l’esperienza anche basilare/breve nel settore ristorazione. In sede di colloquio si potrà indicare un’eventuale preferenza per un settore specifico tra sala, cucina e griglia. Ma la proposta di Roadhouse prevede anche, per chi fosse interessato, la possibilità di sviluppo professionale e personale: un percorso manageriale e di carriera per futuri direttori in una delle sedi Roadhouse in Italia. Per partecipare al recruiting day occorre compilare un modulo sul sito del Centro per l'impiego di Ravenna.