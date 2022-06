Lavoro, cooperativa condannata per dumping contrattuale: risarcimento di 41mila euro al dipendente

La cooperativa sociale Lo Stelo e il Consorzio Formula Ambiente dovranno riconoscere oltre 41.000 euro di differenze retributive ad un dipendente, addetto alla raccolta dei rifiuti sul territorio di Cervia, un servizio degli appalti di Hera. Così ha stabilito il Giudice del Lavoro del Tribunale di Ravenna con sentenza depositata nella giornata di martedì.

Come già sostenuto dal sindacato SGB nell’atto di costituzione in mora inviata alla Coop. Lo Stelo nel 2019, il giudice ha accertato che al lavoratore doveva essere applicato il CCNL dell’Igiene Ambientale e non quello delle Cooperative Sociali, con un riconoscimento di “un minimo salariale nettamente maggiore” rispetto quello corrisposto dalla cooperativa.

Per il giudice si sarebbe quindi trattato di una violazione dell’art.36 della Costituzione: “posto che – recita la sentenza - il ricorrente vanta differenze retributive di circa 8.000,00 euro annui, cifra assolutamente considerevole, pari a circa il 30 % della retribuzione che gli era dovuta”. Nella decisione il giudice richiama, non solo l’esigenza di riconoscere la “giusta” retribuzione al lavoratore, ma anche la necessità di “contrastare forme di competizione salariale al ribasso”,

che nel caso in esame si qualificava come un “dumping contrattuale e sociale di consistenti dimensioni”.

Per Sgb si tratterebbe però di "un vero e proprio atto di 'pirateria contrattuale' avvenuto con la complicità di CGIL, CISL e UIL. Quegli stessi sindacati, riconosciuti come i 'maggiormente rappresentativi', che hanno la pretesa di essere garanti di un salario minimo dignitoso per i lavoratori - attacca Sgb - ma che nei fatti sottoscrivono contratti e accordi che permettono ai datori di lavoro (Hera compresa) di avere lavoratori sottopagati". Con questa sentenza "la nostra battaglia per rivendicare l’applicazione del CCNL dell’Igiene Ambientale per tutti i lavoratori delle cooperative sociali continua" conclude il sindacato Sgb.