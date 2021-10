Lavoro, due corsi gratuiti per formare tecnici specializzati per l’industria agroalimentare

Le trasformazioni in atto nel mondo del lavoro e della società seguono dinamiche e strategie legate ai temi della sostenibilità ambientale, economica e sociale. Il settore agroalimentare rappresenta un’eccellenza nel territorio regionale, pertanto l’innovazione e la competitività delle imprese nei mercati nazionali e internazionali, richiedono specifiche competenze sia per il personale impiegato che per i nuovi inserimenti. Irecoop Emilia-Romagna propone due corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) con l’obiettivo di formare tecnici specializzati per l’industria agroalimentare.

Il corso “Tecnico di industrializzazione del prodotto e digitalizzazione del processo per la sostenibilità e competitività dell’agro-industria” (rif. PA 2021-15968/RER approvata con DGR 1263/2021 del 02/08/21 co-finanziata dal Fondo Sociale Europeo P.O. 2014-2020 Regione Emilia-Romagna) mira a formare figure strategiche per il soddisfacimento di elevate performance in termini di livello di servizio al cliente e di mantenimento dell’efficienza del sistema logistico-produttivo, in ambito agroindustriale, ed è in partenza presso la sede Irecoop di Faenza.

A Forlì, sarà invece avviato il corso per formare figure professionali in grado di intervenire nei sistemi integrati di sicurezza, ambiente e qualità (rif. PA 2021-15967/RER approvata con DGR 1263/2021 del 02/08/21 co-finanziata dal Fondo Sociale Europeo P.O. 2014-2020 Regione Emilia-Romagna) nel contesto dei processi dell’agroindustria.

Entrambi i percorsi prevedono 800 ore di formazione, di cui 320 di stage in azienda, e al termine - previo superamento dell’esame finale - sarà rilasciato un certificato di specializzazione tecnica superiore. I destinatari sono giovani e adulti, non occupati o occupati, in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore preferibilmente di tipo tecnico-settoriale. La partecipazione è gratuita, in quanto si tratta di progetti finanziati dalla Regione Emilia-Romagna e dal Fondo Sociale Europeo.

I corsi sono realizzati in collaborazione con una fitta rete di partner: scuole, università e aziende attive sul territorio e aderenti al sistema Confcooperative, che hanno contribuito alla fase di rilevazione del fabbisogno e di progettazione. Le iscrizioni sono aperte fino al 29 ottobre 2021. Per maggiori informazioni contattare le sedi Irecoop di riferimento (Faenza 0546/665523 – Forlì 0543/370671).