Lavorava "in nero", ma intanto incassava il reddito di cittadinanza: denunciato

L'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ravenna, nell'ambito di una mirata e articolata verifica, all'interno di una struttura che fornisce servizi socio-assistenziali in Ravenna, ha riscontrato l'occupazione di una persona che è risultata non assunta e priva di ogni contratto di lavoro. Da attività investigativa inoltre gli ispettori avrebbero constatato che il lavoratore aveva percepito, indebitamente il Reddito di Cittadinanza senza comunicare all'Inps, come prescrive la legge, il rapporto di lavoro. Pertanto il trasgressore è stato denunciato ed è stata inoltrata segnalazione all'Inps per il recupero dell'indennità economica. Infine, sono state contestate al datore di lavoro anche violazioni in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono state quindi comminate sanzioni per circa 8 mila euro.