Lavoro stagionale, nasce il progetto 'Zero schiavi in riviera': si raccolgono testimonianze di sfruttamento

"Zero schiavi in riviera" è un progetto della Uiltucs di Ravenna in collaborazione con l’ufficio vertenze per dare voce a chi lavora in attività stagionali raccogliendone le testimonianze e offrire allo stesso tempo un supporto a chi vuole conoscere e difendere i propri diritti.

Negli ultimi anni vi è stato un forte dibattito riguardo al tema del lavoro stagionale nel settore turistico, che ha fatto emergere posizioni contrapposte. Quella imprenditoriale che lamenta carenza di manodopera formata e che sostiene che i giovani "non hanno più voglia di lavorare e di fare la gavetta". E quella dei lavoratori, giovani e non, che denuncia un sistema fatto, troppo spesso, di condizioni di lavoro al limite dello sfruttamento, paghe non rispettose del minimo contrattuale e orari pesanti.

"Recenti inchieste giornalistiche hanno messo in luce come, al di là di dichiarazioni di facciata, una parte del mondo imprenditoriale offra spesso condizioni di lavoro inaccettabili, proponendo turni di lavoro infiniti senza giorni di riposo, contratti di apprendistato per lavoratori qualificati, contratti part time a fronte di turni da 60 ore a settimana, contratti a chiamata con poche giornate dichiarate che nascondono prestazioni ordinarie full time - spiegano dal sindacato - La nostra Riviera, dietro ad un’offerta turistica scintillante, nasconde tanti lavoratori che lavorano anche per meno di 5 euro l’ora. Sono spesso giovani o persone costrette ad accettare condizioni umanamente degradanti".

La Uil di Ravenna invita i lavoratori del settore del turismo a denunciare situazioni di sfruttamento e a non accettare proposte con retribuzioni al di sotto dei minimi retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva. "Invitiamo tutti gli addetti del settore a compilare il questionario online predisposto dalla Uil presente sul nostro sito www.uil-ravenna.it per fare emergere quella realtà di lavoro irregolare che noi denunciamo da tempo. Crediamo sia arrivato il momento di dare un segnale forte per richiedere il rispetto di condizioni di lavoro dignitose. Il modello turistico va ripensato e non può essere fondato sulla massimizzazione del profitto a discapito dei lavoratori. Il lavoro va retribuito, le persone e i diritti vanno rispettati".