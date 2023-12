'Zero schiavi in riviera': il report sul lavoro stagionale in Romagna tra contratti 'pirata', turni infiniti e straordinari regalati

Tante ore di lavoro, pochi giorni di riposo e molti stipendi 'fuori busta'. È quanto emerge dal progetto "Zero schiavi in riviera" che la Uiltucs di Ravenna, in collaborazione con l’ufficio vertenze, ha lanciato all'inizio della scorsa estate per dare voce a chi lavora in attività stagionali raccogliendone le testimonianze e, allo stesso tempo, per offrire un supporto a chi vuole conoscere e difendere i propri diritti. L’obiettivo del sondaggio - realizzato anche tramite questionari online - era quello di ritrarre una fotografia della situazione del lavoro stagionale nel nostro territorio ed evidenziare nei suoi risultati le sfide e le preoccupazioni quotidiane di molti lavoratori. Il report è stato presentato durante il consiglio direttivo di UilTucs Emilia Romagna, svoltosi ieri alla Casa del Volontariato di Cervia.

"Il progetto nasce con l'intento di verificare le condizioni del lavoro stagionale e l’entità dello sfruttamento nel settore turistico della riviera romagnola - spiega Maura Zavaglini, responsabile dell'ufficio vertenze della Uil di Ravenna - Uno dei suoi obiettivi era quello di dare voce ai lavoratori e alle lavoratrici spesso costretti a subire un sistema ingiusto caratterizzato da retribuzioni misere, orari estenuanti e occupazioni irregolari. L'iniziativa ha avuto inoltre come obiettivo quello di mettere all’attenzione di istituzioni, media e opinione pubblica un problema ormai radicato nel sistema. Leggiamo articoli o ascoltiamo dibattiti in cui le aziende lamentano la carenza di personale nel settore turistico, colpevolizzando i lavoratori e sottolineandone la presunta avversione al sacrificio. Secondo la narrazione imprenditoriale prevalente, le persone sembrano rifiutare lavori manuali o faticosi a favore dei sussidi. Come Uil, riteniamo che la realtà sia ben diversa da come viene dipinta dalle aziende. Troppo spesso, nei nostri uffici, ascoltiamo le testimonianze di molte giovani ragazze e ragazzi che ci riferiscono situazioni estreme. Queste realtà non sono e non dovrebbero essere considerate la normalità. La situazione riguarda inoltre anche lavoratori meno giovani, costretti ad accettare lavori mal retribuiti quando si trovano senza alternative".

Il sondaggio

A rispondere al questionario sono state 122 persone provenienti da diverse località della riviera dell’Emilia-Romagna, e non solo. Nello specifico, oltre la metà dei lavoratori che hanno partecipato al sondaggio (52,4%) abita a Ravenna o nei lidi ravennati; il 23,8% a Cesenatico; il 9,8% a Cervia; l'8,9% nel Riminese e il 5,1% da fuori regione. Il 32,8% dei rispondenti durante l'estate 2023 ha lavorato in uno stabilimento balneare; il 27% in albergo; il 24,6% in un bar o ristorante; il 10,7% nel commercio; il 4,9% in altra attività. Si tratta per la maggior parte di lavoratori tra i 18 e i 30 anni (54%); il 16,4% è dato invece da persone tra i 51 e i 60 anni; il 15,6% da stagionali tra i 31 e i 40 anni; l'11,5% tra i 41 e i 50 anni; il 2,5%, infine, ha oltre 60 anni. Il 64,8% dei partecipanti al sondaggio è di sesso femminile, il restante 35,2% maschile.

I contratti, le ore di lavoro e i riposi

Dall'indagine emerge che solo il 30,3% dei lavoratori dichiara di avere un contratto full time. Ciò significa che il 70% del campione analizzato ha un contratto "flessibile", che spazia dal part-time al contratto a chiamata (part-time 37,7%, a chiamata 16,4%). All'interno di questo 70%, il 15,6% dichiara di essere sotto contratto di apprendistato stagionale. La flessibilità si configura quindi come caratteristica predominante dei contratti utilizzati, determinando l'instabilità e l'incertezza del lavoro stagionale. La durata e l'intensità della prestazione dipendono esclusivamente dalle richieste del datore di lavoro, compreso il reddito ricavato. Anche l'Istat in una sua recente indagine conferma questa tendenza: il 48% dei contratti intermittenti è utilizzato nel settore degli alberghi e dei ristoranti, rappresentando il 12% dell'occupazione complessiva.

Questi dati acquisiscono particolare rilevanza quando associati alle dichiarazioni sulle ore settimanali lavorate. Dai dati raccolti emerge che il 77,9% dei lavoratori dichiara di superare le ore previste contrattualmente. "I contratti possono essere presenti, ma spesso rappresentano una mera facciata, poiché i dati raccolti indicano che non riflettono il reale impegno dedicato alla prestazione lavorativa, che di fatto si estende ben oltre quanto stabilito in sede di assunzione", spiega Zavaglini.

Il 70,4% dei partecipanti dichiara di lavorare più di 40 ore a settimana (che corrispondono all'orario settimanale full-time) nonostante solo il 30% dichiari di avere un contratto a tempo pieno. Ciò evidenzia una notevole discrepanza tra i contratti di lavoro stipulati e l'effettiva durata della prestazione lavorativa. Benché il limite settimanale delle ore lavorabili sia fissato dalla Legge a 48 ore (compresi gli straordinari) i dati mostrano che lavorare molte ore è la norma nel settore: il 43,4% degli intervistati lavora un monte ore settimanale oltre il limite previsto per legge. Si consideri inoltre che un ulteriore 27% lavora tra le 40 e le 50 ore settimanali. Questo indica una violazione della normativa sugli orari di lavoro, così come stabilito dal Dlgs 66/2003.

Metà dei lavoratori, poi, dichiara di non fruire regolarmente del giorno di riposo settimanale. Questo significa violare un diritto costituzionalmente garantito dall'articolo 36 della Costituzione, che stabilisce che il diritto del lavoratore a un giorno di riposo settimanale è irrinunciabile. "Perché i limiti di orario e i riposi non vengono rispettati? Molte attività rimangono aperte 7 giorni su 7, da mattina fino a tarda notte. Come può l'assunzione di un solo lavoratore coprire l'intero servizio giornaliero? - si domanda la sindacalista - E se vengono lavorate così tante ore in modo strutturale, perché i contratti sottoscritti sono così distanti dalla realtà? Un singolo lavoratore si trova probabilmente a coprire diversi turni senza mai godere di un riposo adeguato, compromettendo così anche la qualità del servizio e aumentando il rischio di infortuni in itinere durante giornate di lavoro estenuanti".

Tante ore in più, ma a quale retribuzione?

La stagione è breve, e i lavoratori devono stringere i denti. "Il sistema lavoro sembra imporsi con le sue storture senza lasciare speranza al cambiamento - commenta Zavaglini - Le richieste avanzate dai lavoratori, che altro non sono che l'esercizio di un diritto, si scontrano con un datore di lavoro che spesso agisce seguendo regole non scritte, ma consolidate nel corso di decenni. Abbiamo indagato se le ore extra, quelle non previste dal contratto di lavoro, vengano retribuite, e in che modalità".

Il 41,8% dei lavoratori dichiara di non ricevere alcuna retribuzione aggiuntiva. Si tratta di una percentuale molto elevata che mette in luce, oltre alla problematica sui tempi di lavoro, anche quella della mancata retribuzione di un numero considerevole di ore extra. Il sistema di pagamento dello stipendio "a forfait" è quello che spesso viene proposto dalle aziende. Questo sistema comprende tutti gli elementi retributivi: 13esima, 14esima, Tfr, ferie, permessi, ma anche le ore eccedenti l'orario. Questo significa che il netto in busta è onnicomprensivo. Parliamo di forfait che variano in media dai 1300 ai 1600 euro netti mensili, salvo rare eccezioni nel caso di mansioni più qualificate, quali ad esempio il lavoro di cuoco o cameriere professionista.

Nel sondaggio è stato anche chiesto ai lavoratori di indicare come e quanto venissero pagate le ore straordinarie, se retribuite. I risultati mostrano come nel 50% dei casi queste ore vengano pagate con il classico "fuoribusta". Solo il 36,9% riceve le ore extra in busta paga, mentre un 13,1% in modalità mista. Ma quanto sono pagate queste ore di straordinario? Per il 28,7% 5-7 euro netti all'ora; per il 27% secondo la tariffa contrattuale; per il 23,8% meno di 5 euro netti all'ora; per il 18% 8-10 euro netti all'ora; solo per il 2,5% oltre 10 euro netti all'ora.

"Dai dati raccolti emerge quindi molta distanza tra la durata effettiva della prestazione lavorativa e gli stipendi ricevuti, in quanto oltre il 40% dichiara di non essere pagato per le ore extra rispetto a quelle contrattualmente previste - sottolinea Zavaglini - Paghe irregolari e basse non solo portano a povertà lavorativa oggi, ma influiscono sensibilmente sulle tutele fornite dal sistema previdenziale, sia in termini di disoccupazione, sia in termini di pensioni future".

Un altro problema: il sottoinquadramento contrattuale

Un'altra problematica, non valutata dal sondaggio ma che la Uil incontra frequentemente nei contratti di lavoro che i lavoratori sottopongono ai sindacalisti, è quella degli inquadramenti contrattuali erronei o stabiliti al ribasso. "Ad esempio, chi svolge il ruolo di cameriere dovrebbe essere assunto con inquadramento al 4° livello del Ccnl del Turismo - spiega la responsabile dell'ufficio vertenze - Tuttavia, spesso riscontriamo come la mansione indicata nel contratto sia quella di aiuto o di commis, rispettivamente al 5° o al 6° livello. Lo stesso ragionamento si applica agli aiuti cuochi, regolarizzati come commis di cucina ad un livello ancora inferiore".

Anche l'apprendistato professionalizzante stagionale è utilizzato spesso impropriamente. Questa tipologia contrattuale dà la possibilità al datore di lavoro di retribuire con tariffe pari all'80% della retribuzione di un lavoratore qualificato risparmiando contemporaneamente una percentuale di contributi Inps. Normalmente, tali contributi sono pari a circa il 30% della retribuzione imponibile, ma con un contratto di apprendistato la percentuale di contributi può scendere dal 11,61% fino al 3,11%, a seconda della dimensione dell'organico aziendale. Il risparmio in termini di retribuzione e contribuzione dovrebbe essere giustificato dalla formazione che l'apprendista riceve sul campo e in aula. "Tuttavia, in molti casi, questa formazione non c’è, e l’apprendista viene equiparato ad un lavoratore qualificato nello svolgimento delle sue mansioni", asserisce Zavaglini.

Come deve cambiare il lavoro nel settore turismo?

Nella parte conclusiva del questionario, si è indagato su quali siano i punti di partenza necessari a promuovere un cambiamento in un settore che contribuisce al nostro Pil nazionale con il 5% - dato che sale al 13% se si considera l'indotto. Il 79,5% dei lavoratori ha dichiarato di non essersi sentito adeguatamente retribuito, con il 73,8% che ha pensato di lasciare il lavoro prima della fine della stagione. L'86% pensa che il sistema del lavoro stagionale debba cambiare (l'11,5% risponde 'non saprei' e solo il 2,5% no). Ma come? Per il 59% offrendo paghe adeguate; per il 20,5% con maggiori controlli ispettivi; per il 7,4% con la rimodulazione dei costi per le imprese; per il 4,9% con la rimodulazione della Naspi; per il 4,9% con tutti gli strumenti suggeriti e, per il 3,3%, con la riduzione degli straordinari.

"Dai risultati emerge chiaramente che per le giovani generazioni, che costituiscono la maggioranza dei lavoratori nel settore, è necessario un cambiamento radicale nella configurazione del lavoro nel settore turistico - conclude Zavaglini - Come possiamo creare un modello di turismo attraente e lavorativamente sano? La concezione del lavoro sta cambiando, soprattutto tra i giovani, che non considerano più il lavoro solo uno strumento di realizzazione personale. Il tempo libero e la qualità della vita al di fuori del lavoro assumono sempre più valore. Se il lavoro è mal retribuito e poco gratificante, diventando anche un ambiente tossico dal punto di vista umano, come può essere attraente? Ci chiediamo come possa esserci un lavoro “sano” se i salari proposti sono inferiori alle tariffe stabilite dai contratti collettivi e le ore extra non vengano retribuite. Ci chiediamo come possa esserci un lavoro “sano” se gli orari sono estenuanti. Per anni, i percettori del reddito di cittadinanza sono stati additati come responsabili della carenza di personale stagionale, e ora che il reddito è stato abrogato, a chi verrà attribuita la colpa? È ancora culturalmente accettabile per le nuove generazioni far parte di un sistema in cui i lavoratori sono sfruttati con possibili ripercussioni fisiche e psicologiche?".

"È per questo che pensiamo che il lavoro nel settore turistico e nella stagionalità debba essere ripensato anche dal punto di vista etico, partendo da un cambiamento culturale nell'approccio della classe imprenditoriale - insiste la sindacalista - Pagare adeguatamente i lavoratori e rispettare i loro diritti è il primo passo per creare un modello sostenibile nel tempo e qualitativamente rilevante. In questo contesto in evoluzione, non sarà difficile trovare forza lavoro qualificata in grado di garantire un servizio d'eccellenza. Le soluzioni possono essere ricercate partendo da questi punti: salari giusti rispettosi delle tariffe contrattuali; orari di lavoro entro i limiti di legge; rispetto della legalità anche dal punto di vista fiscale; più controlli da parte delle forze dell’ordine preposte, con potenziamento del personale ispettivo; coinvolgimento delle Associazioni di categoria e dei Consulenti del lavoro al fine di garantire il rispetto delle leggi e dell’applicazione dei Ccnl; necessità di un coinvolgimento della politica per l’inserimento di strumenti a tutela dei lavoratori come quello di un salario minimo per legge nonchè un potenziamento delle misure a sostegno del reddito che tengano conto della precarietà strutturale al settore stagionale".

Secondo la Uil, "è necessario pertanto uno sforzo collettivo che coinvolga istituzioni, imprese e parti sociali per riflettere sulle basi fondamentali del livello di business. Senza il rispetto delle regole che governano il mondo del lavoro, dall'equa retribuzione al rispetto dei tempi di lavoro, non sarà possibile costruire un modello sostenibile nel tempo. L'impresa turistica, per essere moderna e competitiva, deve ristabilire un rapporto di equità con i suoi lavoratori, che ne sono la base e la forza. Il profitto non può prevalere ad ogni costo sulla dignità dei lavoratori. Il progetto Zero Schiavi in Riviera non si esaurisce con l’indagine 2023 ma vuole rappresentare un impegno concreto e a lungo termine della battaglia della Uil per un lavoro stagionale più giusto, che non basi il profitto sullo sfruttamento delle persone e sull’illegalità. La presa di coscienza deve essere il primo gradino per azioni concrete che coinvolgano Istituzioni, politica e parti sociali. E’ necessaria una maggiore consapevolezza dei lavoratori rispetto alle regole alla base dei contratti di lavoro, senza conoscenza risulta difficile chiedere ciò che è giusto. La strada da percorrere è lunga e piena di sfide, ma con il sostegno dei lavoratori e delle loro voci possiamo costruire un futuro per il lavoro stagionale che sia sinonimo di rispetto, sicurezza e giustizia. Insieme, possiamo fare e faremo la differenza".