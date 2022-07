Le artigiane di Ravenna e Firenze insieme per la mostra “Beatrice racconta Dante”

Mercoledì 13 luglio è stato presentato a Roma, presso la Casa del Cinema, il documentario “Tanto gentile e tanto laboriosa pare”, finanziato e prodotto da CNA Impresa Donna, che racconta l’arte, la creatività e il saper fare impresa delle mosaiciste ravennati e delle artigiane fiorentine, che, in occasione dei 700 anni dalla morte del Sommo Poeta, si sono unite in un’opera corale e multiforme ispirata dalla figura del poeta, creando manufatti artistici e organizzando nelle due città, che hanno visto la nascita e la morte di Dante, la mostra “Beatrice racconta Dante”.

“Questo progetto - spiega Nicoletta Cirelli Presidente di CNA Impresa Donna Ravenna - che ci ha visto coinvolte con CNA Impresa Donna Nazionale e di Firenze, ha evidenziato la grande forza che riusciamo ad esprimere come imprenditrici anche in periodi difficili e il contributo che l’Associazione può dare per essere al fianco delle imprese. Si tratta di un progetto molto interessante che ha visto lavorare insieme le artigiane di due città che non lo avevano mai fatto prima, esprimendo capacità di fare rete con la realizzazione di un’opera di estremo valore e significato. Mi preme evidenziare che da questo progetto sono nate ulteriori opportunità per le imprenditrici e mi auguro che possa essere di stimolo anche per le altre imprese che rappresentiamo”.

La mostra intitolata “Beatrice racconta Dante” delle mosaiciste ravennati e artigiane fiorentine di CNA, presentata a Firenze lo scorso anno, sarà inaugurata a Ravenna il 7 ottobre 2022 nei giardini della biblioteca Oriani, nell’ambito della Biennale del Mosaico. Le mosaiciste di CNA Ravenna presenti sono: Annafietta, Arianna Gallo di Koko Mosaico, Barbara Liverani Studio, Elisa Brighi e Evelina Garoni di Dimensione Mosaico, Lea Ciambelli di Pixel Mosaici e Luciana Notturni Officina del Mosaico.