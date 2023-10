Le associazioni: "Nulla osta del ministero irregolare, annullare le delibere del rigassificatore"

Una serie di gruppi ambientalisti hanno sottoscritto il loro sostegno alla richiesta di annullare in autotutela alcune delibere e nulla osta rilasciati al progetto del rigassificatore di Ravenna, inviata da Riccardo Merendi di Ravenna a Regione Emilia Romagna, Comune di Ravenna, Ministero delle Imprese e del Made in Italy e, per conoscenza, a Procura della Repubblica, Corte dei Conti, Autorità Nazionale Anticorruzione. A sostenere l'iniziativa sono i gruppi Coordinamento Ravennate Per Il Clima Fuori dal Fossile, Europa Verde-Verdi, Italia Nostra-Ravenna, Lista per Ravenna, Movimento Incontro, Partito 3V, Ravenna in Comune, USB-Unione Sindacale di Base, Vivi Ravenna Verde.

"Stando a quanto scritto in un documento dell'allora Ministero per lo Sviluppo Economico "la costruzione del metanodotto in tubazione metallica sotterranea in acciaio ... per l'allaccio alla rete gas della ditta Snam Rete Gas S.r.l. dell’impianto Rigassificatore in realizzazione, richiede il rilascio del Nulla Ost." È un primo punto fermo: senza il nulla osta del Mise non si può costruire il metanodotto. Il nulla osta è effettivamente stato rilasciato, ma è subordinato a che tutte le opere siano conformi a un documento e a una mappa datati luglio 2022. A settembre 2022, però, Snam propose una modifica del progetto per allontanare di circa 700 metri verso sud-ovest il cosiddetto impianto Pde-Wobbe, cioè lo stabilimento che occupa una superficie pari a tre campi da calcio e nel quale è previsto il trattamento del metano prima che sia immesso nella rete nazionale. La modifica era stata richiesta dal Comune di Ravenna e da una impresa edile, preoccupati per problemi di impatto ambientale, sanitario, idraulico, mitigazione ecc. e, non ultimo, del possibile deprezzamento degli immobili di prossima edificazione", dice una nota.

"Che Snam abbia proposto una modifica del progetto è un secondo punto fermo, ma da questo momento le strade del Mise e del Comune di Ravenna si dividono: il primo non approvò il nuovo progetto mentre il secondo, con delibera del 18 ottobre 2022, lo approvò e su quelle modifiche aggiornò gli strumenti urbanistici. Il nulla osta del Mise fu protocollato dalla Regione il 7 ottobre 2022 e, come si vede nella sezione destinatari, fu inviato via pec a Snam e al Commissario Straordinario, ma né il Ministero, né il Commissario Straordinario e nemmeno Snam pare abbiano ritenuto opportuno informare in modo specifico gli "oltre sessanta enti" (per riprendere le parole del Sindaco De Pascale) che il nuovo progetto non era compreso nel nulla osta e che quindi il tracciato del metanodotto non si poteva modificare", continua la nota.

"Nonostante l'entusiasmo del Sindaco e la sua dichiarata "fiducia assoluta e incondizionata" (sono parole dello stesso Sindaco pronunciate durante la presentazione dell'ottobre 2022), pare che nessuno degli ormai famosi "oltre sessanta enti" che avrebbero dovuto garantire correttezza e sicurezza del progetto, nonché evitare contraddizioni che avrebbero potuto portare alla nullità di delibere e approvazioni, si sia accorto di niente. In definitiva il decreto di approvazione finale contiene due progetti diversi che si escludono a vicenda ma che sono entrambi approvati, uno dal Ministero e l'altro dal Comune di Ravenna e dalla Regione Emilia Romagna. È su questa contraddizione che si basa la richiesta di azione in autotutela per l'annullamento della delibera del Consiglio Comunale di Ravenna, dell'intesa Stato Regione e, di conseguenza, del decreto di approvazione finale firmato dal Commissario Straordinario. Sia consentita una considerazione: al di là di ogni discutibile valutazione politica, economica, energetica e ambientale, forse avere fatto in quattro mesi ciò che di solito richiede da cinque a dieci anni, visti i risultati, non è stata proprio una grande impresa della quale vantarsi", concludono gli ambientalisti.