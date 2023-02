Le attività del Panathlon Club nel 2023: dal premio Fair Play ai 40 anni della pallamano faentina

Il Panathlon Club Faenza ha posto le basi per l’attività 2023. Nell’assemblea dei soci di inizio anno sono stati approvati il bilancio consuntivo 2022 e il preventivo 2023, ed è stato abbozzato il programma con le linee guida dell’anno in corso. Oltre alle riunioni conviviali mensili dedicate ad approfondire aspetti inediti e sport “nuovi”, che prenderanno il via il 22 febbraio con un meeting dedicato ai 40 anni della pallamano a Faenza, torneranno tradizionali appuntamenti come il Premio Fair Play e la Pasqua dello Sportivo.

Punto centrale per il club service è la solidarietà, mai venuta meno anche durante la pandemia, con iniziative volte alla raccolta fondi da destinare in beneficienza a realtà operative sul territorio. Una nuova vitalità per il sodalizio, guidato da Claudio Sintoni, nel consiglio direttivo composto dalle due vice presidenti Paola Pescerelli (anche cerimoniere) e Olimpia Randi, poi da Mauro Benericetti (comunicazione e responsabile telematico), Massimiliano Dalle Fabbriche (segretario), Pierluigi Viti (tesoriere), Canzio Camuffo e Renato Idà. Il collegio dei Revisori dei conti è formato da Francesca Baldi, Ivo Garavini, Vito Sami, con supplente Verdiana Casadio, mentre il collegio arbitrale ha come componenti Alessandro Costa, Assunta Gallo e Giuseppe Sangiorgi (pure addetto stampa) con supplente Piero Bassetti. A presiedere l’assemblea dei soci è stato Giovanni Mingazzini, che fu tra i fondatori 32 anni fa, appena rientrato nel sodalizio assieme ai nuovi Lidia Rosetti e Silvio Ferrari.