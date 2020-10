Le attività in lockdown scendono in piazza contro la nuova stretta del governo

A Ravenna, come in molte altre città, imprenditori, ristoratori, gestori di palestre e del mondo della cultura stanno manifestando pacificamente davanti alle prefetture (le sedi territoriali del Governo) contro le misure che impediscono loro di lavorare per le prossime settimane. Nonostante i soldi investiti per poter adeguare i propri locali ai protocolli di sicurezza. Erano in centinaia a manifestare, tutti con mascherina. Anche il deputato romagnolo Marco Di Maio è stato direttamente interessato non solo da tanti operatori che si sono mobilitati, ma anche da molti clienti e fornitori.

"Voglio esprimere vicinanza e solidarietà a queste persone che in modo assolutamente pacifico hanno manifestato il proprio comprensibile disagio - afferma -, ma allo stesso tempo è fondamentale impegnarsi affinché chi non potrà continuare a lavorare (e le filiere collegate a queste attività) sappiano subito come verranno risarciti. Ci vogliono interventi semplici, veloci ed efficaci nel garantire sostegno adesso e la forza di ripartire, appena sarà possibile".

Foto di Massimo Argnani