Le aziende donano materiale di laboratorio agli studenti del liceo

Sabato 12 febbraio, Diemme Filtration e B-Plas hanno incontrato la 4 ASA del Liceo scientifico di Lugo, indirizzo “Scienze Applicate”, per donare alla classe materiale di laboratorio. In particolare, B-Plas – giovane start up incubata da Diemme Filtration – ha donato 30 camici e 30 occhiali protettivi che gli studenti potranno utilizzare durante le loro esercitazioni in laboratorio.

“Il dialogo con la 4 ASA si è rivelato attivo e costruttivo – dichiara Andrea Pezzi, Direttore Marketing e Comunicazione di Diemme Filtration – ed è stata una fantastica occasione per informare gli studenti delle concrete opportunità lavorative offerte dal territorio. Il divario tra scuola e lavoro è spesso troppo ampio, mentre i ragazzi devono sapere che le competenze che stanno acquisendo nel loro percorso scolastico saranno cruciali per il loro futuro, chissà nella nostra azienda".

Infine, questa visita ha gettato le basi per potenziali collaborazioni future tra Diemme Filtration, B-Plas e il Liceo di Lugo: nell’ottica di avvicinare ulteriormente gli studenti al mondo del lavoro, saranno organizzate visite in azienda e implementati progetti in ambito applicativo che consentano agli studenti di mettersi alla prova sul campo.