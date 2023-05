Le borse di studio dell’associazione Zaccagnini al liceo scientifico Oriani di Ravenna

Proseguendo nel proficuo rapporto di collaborazione col Liceo Scientifico, favorito dalla dirigenza scolastica e dal fondamentale supporto del professor Giandomenico Cotracci anche quest’anno l’associazione Benigno Zaccagnini ha messo in palio due borse di studio per gli studenti autori dei migliori elaborati sul tema assegnato. Dopo alcune edizioni dedicate alla memoria storica ,nel corrente anno è stato proposto un tema di stretta attualità - le fonti di energia sostenibile e l’effetto del loro utilizzo dal punto di vista ambientale e sociale - questo nuovo tema è stato possibile inserirlo grazie al supporto della banca Bcc-Banca di Credito Cooperativo Ravennate Forlivese e Imolese.

Tredici i partecipanti con un livello di media eccellenza. La giuria composta dai componenti del consiglio direttivo dell’associazione, ha assegnato il primo premio di 1000 euro a Marco Margotti della 5b per un lavoro sull’eolico, il secondo premio di 500 euro a Michela Cicchetti di 4d per una pregevole riflessione sulla situazione Ravennate,dal lato storico e da quello della attuale progettualità. L’associazione presieduta da Roberto Mariani ha inoltre potuto grazie a un contributo straordinario erogato da Romano Argnani (presidente onorario ,recentemente scomparso )riconoscere un premio speciale di 500 euro a Gregorio Fabi di 4b che è riuscito con intelligenza analisi a mettere in relazione il pensiero di Benigno Zaccagni con la necessità della transizione energetica.

Alla premiazione sono intervenuti il preside e la vice preside del liceo Grimaldi Antonio e Galassi Paola, il figlio di Romano Argnani , Alberto Argnani, il consigliere regionale Gianni Bessi, per la Bcc Giuseppe Benini e Piero Roncuzzi, il senatore Aldo Preda, il presidente dell’associazione Roberto Mariani e il consigliere Paolo Valenti.