Le celebrazioni dantesche di Ravenna di nuovo in tv

Ravenna e il suo rapporto con Dante sono tra i protagonisti della puntata di sabato 19 dicembre di “Like”, il magazine in onda tutti i sabati su La7 dedicato al racconto e all’approfondimento. La puntata andrà in onda alle 12.50, con due repliche: nella stessa giornata in seconda serata e lunedì, sempre in seconda serata.

Al centro del servizio la città e le Celebrazioni dantesche del 2021, che vedranno una serie ricchissima di appuntamenti per celebrare i 700 anni dalla morte del Sommo Poeta. Tra gli oltre cento eventi in programma di notevole fascino e suggestione vi è “L’ora che volge il disìo”, lettura perpetua della Divina Commedia, partita il 13 settembre, che offre a tutti la possibilità di leggere un canto della Commedia, ogni giorno alle 17, davanti alla tomba di Dante, per sempre.