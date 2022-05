Le donne ucraine imparano l'italiano con il corso gratuito per stranieri

A Massa Lombarda è partito il corso gratuito di italiano per cittadini stranieri. Ad oggi, le iscritte sono principalmente donne prevalentemente marocchine e ucraine. Il corso, che è impostato su 100 ore di lezioni, si svolge in collaborazione con l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ed è finanziato dal Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI).

Nei primi giorni del corso la Vicesindaco Carolina Ghiselli, insieme a Ilaria Santandrea (coordinatrice del Progetto Tessere Legami), si è recata presso le aule dell’Associazione Udi per portare i saluti. Inoltre, è stata l'occasione per ringraziare le corsiste e la loro insegnante, Martina Vullo, per l'impegno che fin dalle prime battute stanno mettendo nell'apprendimento della lingua italiana.

"E' molto importante che in particolare le donne imparino la lingua del luogo che le ospita - ha commentato la Ghiselli -. Questo permette loro e di conseguenza ai loro famigliari di inserirsi pienamente nel nostro tessuto sociale".

Il corso, totalmente gratuito, è organizzato dal Centro Provinciale per l'Istruzione degli adulti (CPIA) della provincia di Ravenna. I destinatari di questo progetto sono cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale. Le lezioni si svolgono presso i locali dell'Associazione Udi Massa Lombarda e si articola nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.