Le 'hawaiian poke' arrivano anche a Ravenna: aperto il nuovo ristorante

La moda delle 'hawaiian poke' arriva anche a Ravenna. Ha inaugurato ufficialmente martedì mattina all'interno del centro commerciale Esp il 'Poke Sun-Rice', un nuovo ristorante che propone appunto le ormai conosciutissime - e coloratissime - poke bowl. Per chi non conoscesse quella che ormai è diventata una vera e propria moda, si tratta di ciotole componibili con riso, cereali, pesce crudo come salmone, tonno o gamberi, ma anche pollo o la versione 'veg' col tofu, verdure di ogni tipo, avocado, mango e tantissimi altri ingredienti, il tutto condito da una salsa a scelta e in 'taglie' diverse.