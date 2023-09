Le lezioni di apprendimento socio-emozionale si fanno con il robot

Il progetto “Impara con ABii" è stato presentato presso il Condominio Solidale Pantera Rosa di Cervia nei giorni scorsi. Si tratta di un’iniziativa per l’apprendimento socio-emotivo dei bambini nato dalla collaborazione tra la Cooperativa Sole, il Comune di Cervia e Il Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Il progetto prevede l'utilizzo del Robot ABii, un innovativo strumento didattico, per lo sviluppo di un’esperienza di apprendimento personalizzata, interattiva e divertente. ABii è anche un compagno di gioco che stimola la curiosità, la creatività e il coinvolgimento dei bambini. Alla presentazione hanno partecipato i rappresentanti dei vari partner coinvolti nel progetto, Bianca Maria Manzi Assessora alle politiche sociali del Comune di Cervia, Roberta Massi e Alessandra La Salandra di Cooperativa Sole, Cristina Mele e Tiziana Russo Spena, e Marialuisa Marzullo, Irene di Bernardo e Angelo Ranieri, Stefano Paolo Russo e Carmine Sergianni dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

Gli esperti hanno illustrato le caratteristiche e gli obiettivi dell’iniziativa, evidenziando i benefici che ABii Robot può apportare all'apprendimento delle abilità emotive e sociali dei bambini. Importante, inoltre, è stata anche la partecipazione dei bambini, dei genitori e degli educatori che hanno potuto sperimentare le potenzialità di ABii in una lezione di dimostrazione. I bambini hanno interagito con il robot in modo naturale e spontaneo, mostrando interesse e coinvolgimento.

Il progetto si inserisce in un contesto di grande attenzione per il benessere e la motivazione dei bambini del Condominio Solidale Pantera Rosa, una realtà che offre servizi e opportunità a famiglie in situazione di fragilità. Con ABii Robot, i bambini possono imparare in modo ludico e coinvolgente, sviluppando competenze fondamentali per il loro futuro.

Le principali fasi del progetto includono l’identificazione delle esigenze specifiche dei bambini in termini di apprendimento e benessere, al fine di sviluppare un approccio personalizzato; lo sviluppo di un'ampia gamma di attività socio-emotive, finalizzate a migliorare la motivazione, la partecipazione e le prestazioni scolastiche dei partecipanti; l’identificazione delle migliori pratiche per implementare l’engaged learning in contesti educativi rivolti a soggetti vulnerabili a supporto delle attività di educatori, genitori e policy-makers; il supporto agli educatori e ai caregiver nel loro ruolo di facilitatori dell’apprendimento.

ABii Robot si propone di innovare i processi educativi promuovendo la diversità e l'inclusione nell'educazione e supportando le professionalità educative nello sviluppo di un apprendimento più coinvolgente e mirato. Questo progetto rappresenta una significativa opportunità di integrazione di tecnologie all’avanguardia nel settore educativo e testimonia l'impegno di Cooperativa Sole, del Comune di Cervia e dell'Università degli Studi di Napoli Federico II nel migliorare il futuro delle giovani generazioni.