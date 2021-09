Le opere dantesche nate dai materiali di recupero arrivano in tv

“Scart, il ciclo della bellezza” è il titolo del documentario che andrà in onda giovedì alle 20.40 sul canale televisivo Sky Arte (e in replica nei giorni successivi). Al centro della trasmissione il progetto artistico del Gruppo Hera che trasforma i materiali di recupero in arte e che ha portato a Palazzo Rasponi 12 opere dedicate a Dante in una mostra visitata da oltre 1.400 persone.

Le 12 opere esposte fino al 26 settembre a Palazzo Rasponi sono state realizzate dagli studenti delle Accademie di Belle Arti di Ravenna, Firenze e Carrara. Prendendo spunto dalle incisioni di Gustave Doré, le tre Accademie hanno realizzato sei pannelli (160x240 cm) raffiguranti i canti dell’Inferno, del Purgatorio e del Paradiso, più tre delle sei sculture che rappresentano la testa del Sommo Poeta ispirate alla statua di Enrico Pazzi di piazza Santa Croce a Firenze, mentre le altre tre sono state create dai ragazzi di San Patrignano nel loro laboratorio di Waste Art.