Le rivendicazioni del sindacato Usb che proclama quattro ore di sciopero del trasporto pubblico locale

Il sindacato Usb Lavoro Privato proclama per il 24 luglio uno sciopero nazionale di 4 ore del trasporto pubblico locale.

In una nota il sindacato chiede "il blocco delle spese militari e dell’invio di armi in Ucraina, nonché maggiori investimenti per tutti i servizi pubblici essenziali; il superamento dei penalizzanti salari d'ingresso garantendo l'applicazione contrattuale di primo e secondo livello ai neo assunti; la necessità di modificare l'ossessionante e vizioso criterio che, inneggiando al risparmio, vede bruciare fior di soldi pubblici attraverso appalti e subappalti ad aziende che offrono servizi di scarsa qualità e lavoro sottopagato, garantendo ad esse profumati profitti; la sicurezza dei lavoratori e del servizio, introduzione del reato di omicidio sul lavoro; il salario minimo per legge a 10 euro l’ora contro la pratica dei contratti atipici e precariato; il libero esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali; una legge sulla rappresentanza che superi il monopolio costruito sulle complicità tra le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali di categoria".

Usb "specifica che l’astensione riguarderà tutto il personale dipendente Start Romagna dei vari bacini romagnoli, nel rispetto delle fasce orarie previste, secondo gli accordi stipulati a livello locale in attuazione della L. 146/90 e s.m. e i. con le seguenti modalità: personale viaggiante urbano, suburbano ed extraurbano: dalle 17.30 alle 21.30 - personale traghetto: dalle 17.30 alle 21.30 ; biglietterie e personale front office: dalle 17.30 alle 21.30; personale manutenzione: ultime 4 ore del turno; personale amministrativo: ultime 4 ore del turno".