Le saline di Cervia protagoniste nella web serie “Legami e Contrasti”

Le Saline di Cervia diventano un set di promozione turistica e culturale grazie al progetto Legami & Contrasti, una webserie con la regia di Simone Pelatti, che nasce all’interno del contenitore #MyRavenna del Servizio Turismo del Comune di Ravenna per la promozione del territorio, con la collaborazione dei comuni di Cervia e Comacchio. Rivolta ad un pubblico giovane (18-35 anni), la serie prevede otto episodi di circa sette minuti con due protagonisti, che raccontano Ravenna e dintorni attraverso le loro foto.

La storia si apre con Jack, fotografo d’avventura, costretto a lavorare insieme alla figlia Tess, con la quale ha una pesante rottura alle spalle. I due sono chiamati a fare un servizio sulla città di Ravenna e dintorni, da Cervia a Comacchio, a postare foto sui social e cercare consenso e voti del pubblico. Contrasti generazionali e personali li accompagnano per tutte le puntate alla scoperta degli angoli più insoliti e suggestivi: da quelli più pop come un sottopassaggio pieno di graffiti, la zona Darsena di Ravenna a quelli più ricchi di tradizione e natura come le saline di Cervia, il Mausoleo di Galla Placidia o l’area di Classe. Il loro percorso lavorativo e affettivo è in continua evoluzione durante i vari episodi i cui titoli richiamano la fotografia. Un’avventura fotografica che porta i due protagonisti a sviluppare nuovi legami tra di loro, il territorio che visitano e le persone che incontrano sul loro cammino.

Il pubblico della serie può partecipare attivamente inviando foto dei luoghi protagonisti negli episodi, taggandole con l’hashtag “#MyRavennaPhoto. Alcune immagini saranno scelte e mostrate/linkate alla fine di ogni episodio. Un modo di scoprire il territorio con lo sguardo della macchina fotografica. Le puntate della webserie vengono pubblicate il venerdì sul canale YouTube di RavennaTourism.