Le stelle di Edera Artistica Ravenna tornano a volteggiare su Icaro TV e si ritrovano a Mirabilandia

Tutto pronto per la seconda stagione di “Volteggian le Stelle – ginnaste per un sogno”, format televisivo di Icaro TV ideato e diretto da Francesco Gullo che racconta il percorso artistico-sportivo delle ginnaste di Edera Artistica Ravenna. Forte del successo di audience dello scorso anno con un milione di telespettatori per un totale di 17 puntate, a partire dal 4 ottobre 2023 torna il programma dedicato alla ginnastica artistica, con tanta musica e alcune novità.

Alle quattro protagoniste della prima edizione – Nicole Simoni, Emma Belogi, Elisabetta Benini e Camilla Riva – si aggiungono quest’anno Serena Randi e Rebecca Dell’Aquila. A seguirle come sempre ci sarà l’allenatrice e responsabile tecnica Simona Andrini oltre ovviamente allo staff di Edera Artistica Ravenna, a partire dal presidente Rino De Santis.

Visti i risultati della prima stagione, Icaro TV ha deciso di ospitare nuovamente il programma, confermando la cadenza bisettimanale del format, il mercoledì sera alle 21.30. Roberto Bonfantini, direttore sport dell’emittente, ha moderato la presentazione che si è svolta al Parco di Mirabilandia nuovo partner del format che si aggiunge a quelli confermatissimi della prima stagione.