Le "super" imbarcazioni potranno approdare alla Darsena

Da anni navigano in Adriatico yacht e superyacht e quest’anno, grazie all’esperienza di Italteam Shipping, azienda ravennate che vanta una lunga tradizione di agenzia marittima e ship management, è partito un ambizioso progetto sperimentale che consente l’arrivo a Ravenna di queste imbarcazioni ed il loro approdo direttamente alle banchine della Darsena di città. Un progetto – denominato Ravenna Yacht Experience - che ha suscitato da subito l’attenzione delle compagnie armatrici che operano in questo specifico mercato.

L’iniziativa si inserisce nella strategia intraprese dalle istituzioni negli ultimi anni per la valorizzazione della darsena. Con la realizzazione della nuova passerella, la recente collocazione del Moro III e le nuove opere in cantiere, questa importante area di Ravenna è già sottoposta ad una robusta operazione di riqualificazione generale. Con Ravenna Yacht Experience, l’obiettivo è di arricchirla di imbarcazioni e di diportisti, contribuire a restituire all’area il fascino della città di mare, propria della profonda identità di Ravenna, favorendone la vitalità sociale ed economica anche a beneficio della comunità dei residenti.

Chi entrerà con il proprio yacht a Ravenna sfilerà a fianco alle navi attraccate alle banchine nella straordinaria cornice del nuovo hub portuale, un percorso di 11 chilometri con i suoi spazi Immensi e le moderne infrastrutture; per poi attraccare direttamente alla Darsena di città. I turisti saranno accolti da un qualificato servizio a terra con ormeggiatori, piloti e interpreti e guide specializzati; potranno visitare gli straordinari siti patrimonio dell’Unesco, ammirare i mosaici nelle splendide basiliche, entrare nei musei, calarsi nella storia dell’antica capitale imperiale al cuore della Romagna, assaporare le prelibate specialità romagnole, entrare nei negozi per lo shopping. Chi approderà alla Darsena di città con il proprio Yacht non sarà mai lasciato solo: avrà a propria disposizione una guida privata, un autista personale, per essere accompagnato dove desidera, o una navetta, se la si preferisce, ticket dei musei già acquistati, il tavolo migliore per il lunch e per l’aperitivo. "Sono sempre stato attento alle evoluzioni dell’industria marittima e ho trasferito la mia esperienza in settori più specialistici e più avanzati - dichiara Pietro Mazzotti, fondatore e Chairman della Italteam Shipping Srl - Infatti oltre all’attività di spedizione e di trasporti di Materiale Project Cargo in tutti i paesi del mondo, oggi l’Italteam gestisce diverse navi che operano in diversi settori, grazie anche a decine di persone di equipaggio a disposizione".

"La mia passione per la nautica e il mio interesse per il porto di Ravenna mi hanno fatto venire un’idea, condivisa con mio figlio: organizzare un servizio per far arrivare yacht e superyacht, che navigano tantissimo nel Mediterraneo, alla Darsena e consentire ai loro proprietari e ai loro ospiti di visitare la città", sottolinea Mazzotti.

"Ravenna ha una tradizione di mare e un rapporto con la portualità che ha radici profonde – commenta il sindaco Michele de Pascale -. Da sempre la città ha creato attorno al mare una parte significativa della propria identità e della propria economia. La nostra vocazione marittima trova nella Darsena di città, la sua più alta espressione: dove il mare si avvicina al centro storico e dove la cultura bizantina e quella marinara si uniscono per creare una sintesi perfetta della nostra identità. La Darsena, oggetto di recenti importantissimi interventi in termini di rigenerazione e riqualificazione, è il contesto più idoneo per la sperimentazione di attività imprenditoriali come questa che mettono a valore le nostre tradizioni marinare e turistiche".

"L'autorità portuale - dichiara il suo presidente, Daniele Rossi - sostiene convintamente un progetto che, nel rispetto delle regole, della sicurezza e dell'ambiente, sperimenta un modo nuovo di valorizzare il Canale Candiano e la Darsena. La città e il suo porto hanno molte suggestioni da regalare ai visitatori. Avere l'opportunità di navigare a fianco delle imponenti infrastrutture portuali e delle grandi navi commerciali, per approdare a due passi dal centro storico, dai monumenti Unesco, nel cuore di una città bella ed accogliente come Ravenna, è senza alcun dubbio un'esperienza speciale, diversa, "sorprendente".