Le telecamere Mediaset al Mercato Coperto per la Divina Commedia 'da Guinness'

Le telecamere di Mediaset venerdì mattina sono arrivate a Ravenna per realizzare un servizio per "Studio Aperto" di Italia Uno e un reportage per il magazine del canale Mediaset, previsto in onda nella programmazione autunnale. Dante e il settimo centenario della morte sono l’oggetto dei servizi, curati dal giornalista Maurizio Zuffi. La troupe di Mediaset – in collaborazione con l’amministrazione comunale e Apt servizi - ha fatto tappa al Mercato Coperto di Piazza Costa, per registrare per il Tg di Italia Uno un servizio dedicato a Enrico Mazzone, l’artista impegnato al piano superiore della struttura nella realizzazione delle tre Cantiche della Divina Commedia su un foglio di carta lungo 97 metri e largo 4. L’opera, sulla quale sono già sono disegnate l’Inferno e il Purgatorio, è stata srotolata per consentire alle telecamere di riprendere in anteprima lo sviluppo delle tre Cantiche, in particolare quella del Paradiso che sarà terminata entro l’anno.

