Le ultime due suore lasciano la comunità di Roncalceci dopo 55 anni

La comunità di Roncalceci ha dato il suo saluto, sabato sera nella chiesa parrocchiale, alle suore che per 55 anni sono state impegnate nella gestione dell'asilo di Roncalceci. La messa è stata officiata dal vescovo di Forlì (in cui ricade la parrocchia di Roncalceci) Livio Corazza. A lasciare la frazione ravennate sono le due suore Antonietta e Domenica. Le Suore Oblate Salesiane del Sacro Cuore erano presenti nella struttura educativa dal 4 settembre 1966, quando venne aperta grazie al recupero di un edificio adibito a asilo. A generare la partenza delle suore, come in tanti altri casi analoghi, è la carenza di vocazioni religiose che ha portato gli organi di governo della congregazione a decidere di lasciare Roncalceci, dopo che erano state lasciate analoghe esperienze a Russi e Roncadello. "Con la vostra partenza la nostra parrocchia sarà più povera e sentirà la vostra mancanza", è il saluto della comunità parrocchiale.