Raccolte 600 firme per il ripristino del Green Go Bus alla Filanda di Faenza

Ripristinare il GreenGo Bus alla Filanda di Faenza. A chiedere un passo indietro all’amministrazione comunale, e il conseguente ripristino della linea B della navetta elettrica che recentemente è stata spostata in zona Borgo, sono la consigliera Roberta Conti, il parlamentare Jacopo Morrone e il coordinatore della Lega di Ravenna Lorenzo Zandoli.

Nel corso della conferenza stampa indetta venerdì mattina, gli esponenti della Lega hanno presentato l’esito della raccolta firme indetta qualche settimana fa, che ha visto “seicento persone firmare la richiesta per il ripristino del GreenGo Bus alla Filanda” ha riferito Zandoli, con Roberta Conti che - in merito alla sostituzione della linea B con una di trasporto ordinario operata da Start annunciata dall'amministrazione - ha parlato di “bugie complete da parte dell’amministrazione comunale”, accusando Palazzo Manfredi di scarsa trasparenza. “Ad oggi c’è una fermata di Start Romagna in via Gatti e per raggiungere la Filanda bisogna attraversare la Ravegnana e il naviglio. Anche questo è uno dei motivi per cui i cittadini hanno firmato”.

“Non ci interessa che tessera di partito abbia in tasca chi ha firmato per il ripristino della Linea B", ha rincarato la dose Morrone, ponendo l’accento sul fatto che "il problema è sentito, visto che le firme sono state raccolte nel giro di pochi giorni. Si tratta di un servizio che è stato tagliato, e per la prima volta si tratta di un autobus elettrico. Un’amministrazione secondo noi non può mettere in difficoltà il territorio dicendo di scegliere tra un servizio e un altro. Semmai dovrebbe pensare a come estenderli e incrementarli i servizi”.

Per questo motivo "noi chiediamo di ripristinare la linea B del Green go Bus - ha concluso il parlamentare leghista -, e di verificare se addirittura si può estendere. Siamo collaborativi, abbiamo raccolto 600 firme in 20 giorni. Per farci sentire possiamo anche scendere in piazza, ma pensiamo che sia più consona la via del dialogo”.

A margine le richieste della Lega hanno interessato anche il ripristino e la messa a norma delle strade della città. “Ci dica questa amministrazione se c’è un piano di ripristino, in particolare se via Granarolo e via Canal Grande verranno sistemate. Non vorremmo ci fossero incidenti gravi, crediamo che debba essere comunicato un piano del ripristino stradale con particolare attenzione ai luoghi frequentati da bimbi e anziani”.