Le leggendarie imprese dell’ironman di Cervia protagoniste in uno speciale su Sky

Le imprese di Andrea Pelo Di Giorgio saranno su uno speciale su Sky Sport e Sky Sport Arena dedicato all’impresa AcrossMe. In particolare l’ironman cervese si racconta nell'impresa Cervia–Venezia-Cervia sulle antiche rotte del commercio del sale cevese: un’impresa titanica che lo ha visto percorrere 170 chilometri a nuoto per raggiungere la città di Venezia e 240 chilometri di corsa per tornare da Venezia a Cervia. Nel servizio verranno fatti accenni anche all’impresa precedente ovvero l’attraversata dell’Adriatico a nuoto da Pola a Cervia, seguendo il percorso che dalla fine degli Anni 60 ha visto sfidarsi per più anni vari atleti dello sci nautico. Di fatto l’impresa di Pelo è stata la traversata a nuoto più lunga mai compiuta nel Mare Adriatico con 137 chilometri coperti a nuoto.

Durante le due puntate l’atleta racconta le sue imprese commentando immagini, luoghi e racconti. Pelo si racconterà anche attraversando Cervia e passeggiando nei luoghi più significativi della città raccontando un po’ la realtà cervese. Oltre a mettere in evidenza la grande valenza delle imprese sportive, lo speciale Sky Sport mostrerà la città di Cervia nelle sue peculiarità diventando anche veicolo di promozione turistica.

Il primo passaggio di Icarus, questo il titolo della trasmissione in cui verrà trasmesso lo speciale sarà lunedì alle 23.30 su Sky Sport Arena. Ci saranno 15 repliche, di cui l'ultima su Cielo ore 9 del mattino. La visione è comunque possibile già dopo la prima messa in onda su SkyGo e Now (on demand).