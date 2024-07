Lezione di protezione civile al Cre della primaria

Giovedì alcuni volontari del gruppo comunale di Protezione civile sono stati ospiti del Cre delle scuola primaria di Bagnacavallo per una lezione sulle tematiche della sicurezza e sui comportamenti corretti da tenere in caso di calamità. Sono stati proiettati filmati ed è stata svolta la prova di evacuazione dalla scuola fino al punto di raccolta. C’è stato anche un proficuo scambio di idee con alunne e alunni, che hanno dimostrato curiosità e interesse per gli argomenti proposti.