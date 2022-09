'Liberarsi dal fossile: se non ora quando?', un incontro pubblico organizzato dagli ambientalisti

"La necessità di estendere la mobilitazione contro i rigassificatori e per un nuovo sistema energetico ed ecologico rende necessario il costante approfondimento dei vari aspetti e il coinvolgimento delle diverse competenze". In questa direzione, il Coordinamento ravennate “Per il Clima – Fuori dal Fossile”, Legambiente e Fridays for Future di Ravenna organizzano per la sera di martedì 20 settembre alle 20.45 a Ravenna, alla Sala Ragazzini (Largo Firenze, sul retro della Chiesa di San Francesco), l'incontro pubblico 'Liberarsi dal fossile: se non ora quando?', al quale invitano la cittadinanza.

Saranno presenti Margherita Venturi, docente dell’ Università di Bologna, membro dell’ Associazione Energie per l’Italia; Sauro Pari, esperto di biologia marina, Presidente della Fondazione Cetacea; Mario Agostinelli, ricercatore, già Segretario Generale della CGIL Lombardia, portavoce dell’ associazione Laudato Si’; Massimo Serafini, dell’Ufficio Energia di Legambiente nazionale.