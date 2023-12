Liberazione di Ravenna, impedita all'Anpi la deposizione della corona. Il prefetto: "Mero errore"

La celebrazione del 79esimo anniversario della liberazione di Ravenna avvenuta lunedì mattina in piazza del Popolo è stata accompagnata da una polemica. Come denunciato da Gianfranco Pagliarulo, presidente nazionale dell'Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d'Italia), a Ravenna "per la prima volta si è impedita la deposizione della corona Anpi nel corso della cerimonia. A domanda, la risposta sembra sia stata che così prevede il nuovo cerimoniale voluto dal governo". Una vicenda su cui Pagliarulo, informato dai delegati locali Anpi, con anche la vicepresidente nazionale Albertina Soliani presente in città, tuona: "Denuncio con allarme questo clima torbido di progressivo smantellamento dei momenti simbolici che rappresentano la natura antifascista e democratica della Repubblica e di rivalutazione del Ventennio e della avventura di Salò. Denuncio con allarme i tanti segnali di svolta autoritaria in corso nel Paese e rivolgo un appello alle forze democratiche e ai cittadini perché si faccia rete di contrasto e concreta opposizione a questo traumatico degrado civile e morale".

"Una vicenda spiacevole che speriamo non si ripeta in futuro - commenta il presidente provinciale dell'associazione dei partigiani, Renzo Savini - Ritengo che qualcuno, abbia voluto modificare il protocollo, qualcuno non del Comune, ma probabilmente a livello governativo". Gli esponenti locali dell'Anpi sarebbero infatti stati informati di questa modifica alla tradizionale manifestazione solo in mattinata. "Non viviamo tempi belli per l'antifascismo - prosegue amareggiato Savini - Voler escludere l'Anpi che ha avuto un ruolo fondamentale nella liberazione di Ravenna, è un fatto molto grave". Una vicenda che fa da contraltare a quanto avvenuto sempre nel corso della mattinata, nel palazzo della Provincia, dove è stato firmato un protocollo di preparazione all'80esimo anniversario della Liberazione che vede i 18 Comuni ravennati uniti: "Un momento molto bello in Provincia e uno molto grave in piazza", ha concluso Savini.

Il sindaco: "Grave errore"

"Questa mattina non è stato permesso all’Associazione Nazionale Partigiani d'Italia di deporre la corona in onore dei caduti, contestualmente a quella del Comune di Ravenna, insieme a me, al prefetto e al direttore marittimo dell’Emilia-Romagna, come avviene tutti gli anni. Non so come questo sia potuto accadere, ma è oggettivamente un grave errore e, al di là delle responsabilità e delle motivazioni, che accerterò di persona, posso garantire che un episodio del genere non succederà mai più - attacca il sindaco Michele de Pascale - Personalmente, appena mi sono reso conto di ciò che era successo, ho voluto depositare insieme ad Anpi la corona in onore dei caduti. Ci tengo a sottolineare come l’Anpi rappresenti una realtà imprescindibile e di assoluta centralità per la nostra comunità, per la sua preziosa e costante attività di valorizzazione e promozione della memoria e del patrimonio storico-culturale dell’antifascismo e della Resistenza. A riprova di ciò, proprio questa mattina i 18 Comuni della Provincia di Ravenna hanno sottoscritto insieme all'Anpi il primo protocollo d’intesa territoriale in Italia dedicato all’80esimo anniversario della Liberazione".

Il prefetto: "Mero disguido, non si ripeterà"

"Si è trattato di un mero disguido nel Cerimoniale, un errore per il quale insieme al Comandante della Capitaneria Maltese ci siamo già scusati con il Presidente di Anpi provinciale Savini - assicura il Prefetto Castrese De Rosa - Nulla di più e non si ripeterà".