Liberazione, a Villanova intitolata un'area verde alla partigiana Ada Pasi

Hanno preso il via nel pomeriggio di lunedì 11 dicembre da Villanova le iniziative per il 79° l’anniversario della Liberazione del territorio comunale di Bagnacavallo. Alle 15 si è tenuta la cerimonia di intitolazione dell’area verde presso via Costante Ricci alla staffetta partigiana Ada Pasi, nell’ambito del progetto Sulla via dell’uguaglianza – per una toponomastica femminile. Era presente la famiglia della partigiana e una rappresentanza dell’associazionismo locale.

Successivamente ci si è spostati in piazza Lieto Pezzi per il corteo che ha portato al cimitero di guerra canadese, dove si è tenuto l’evento “Luci... parole... musiche e silenzi” per ricordare i Canadesi che sacrificarono la loro vita combattendo per la Liberazione. A entrambi i momenti è intervenuta la vicesindaca Ada Sangiorgi.

Le iniziative per il 79° l’anniversario della Liberazione, promosse da Comune, Comitato Permanente Antifascista e Consigli di Zona, proseguiranno mercoledì 13 dicembre alle 11 a Glorie, dove è in programma la deposizione di una corona presso il cippo di via 2 giugno, con la partecipazione di Anpi Mezzano. Fino al 21 dicembre la Sala di Palazzo Vecchio ospita inoltre la mostra “Libere e Sovrane” sulle madri costituenti, di Anpi Bagnacavallo con Anpi Rovereto.