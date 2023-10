Una libreria al posto della storica bottega, Italia Nostra: "Un'intera attività distrutta"

Sarà probabilmente una libreria della Giunti a prendere il posto della storica tipografia e casa editrice "Fratelli Lega" a Faenza. Una notizia accolta con rammarico dalle sezioni faentina e ravennate di Italia Nostra che esprimono tutto il loro "sgomento per la distruzione in atto" dei locali in Corso Mazzini che dal 1910 avevano ospitato la bottega.

"Cosa rappresenti l’attività dei Fratelli Lega per la cultura e l’arte d’Italia e della Romagna è superfluo soffermarsi, basti solo citare le riviste “Faenza”, organo del Museo Internazionale delle Ceramiche, “La piê”, “Valdialmone”, “Xilografia”, o il volume prevalentemente xilografico “Contemplazioni”, pubblicato nel 1918 per Arturo Martini e considerato il capostipite dei libri d’artista italiani, o, ancora, la pubblicazione delle prime opere poetiche di Tonino Guerra", ricorda Italia Nostra.

"Nondimeno, tali attività, comprensive di quelle di cartoleria e vendita delle pubblicazioni della Casa Editrice si sono svolte per quattro generazioni nei locali di Corso Mazzini, restati immutati e perfettamente conservati dagli anni 30, e realizzati dall’altrettanto celeberrima Ebanisteria Casalini di Faenza l’uno, dall’ufficio tecnico Olivetti alla fine degli anni ’40 l’altro - prosegue l'associazione - Desta sgomento che l’intera attività venga dunque distrutta senza alcun riguardo nella sua consistenza materiale che sarebbe invece stato opportuno e possibile conservare".

Per Italia Nostra, infatti, la nascita di una nuova libreria poteva essere un'occasione per porre in continuità la storica bottega e la futura attività. Come riporta l'associazione, "tutto l’arredo verrà sottratto alla sua sede originaria, sostituito" e portato via. Per questo Italia Nostra ha inviato una comunicazione alla Soprintendenza di Ravenna, al Comune di Faenza ed anche alla casa editrice Giunti che subentrerà nei locali, "affinché lo smantellamento abbia termine almeno per gli arredi superstiti e venga predisposto - conclude l'associazione - un riuso dei locali che sappia coniugare la conservazione dell’esistente al nuovo uso".