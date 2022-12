Guai, ironia e oscure minacce nel lido ravennate: Casal Borsetti nel thriller storico di Marcello Vincenzi

Suspense, ironia e spirito romagnolo danno vita a un'avventura entusiasmante nella frazione di Casal Borsetti. Se nel suo primo libro "Chiedetemi cos'era Casal Borsetti", Marcello Vincenzi aveva raccontato episodi e personaggi del passato della località ravennate, stavolta l'autore romagnolo, in coppia con Stefano Borgatti, dà vita a un romanzo ambientato nel più settentrionale dei lidi ravennati: “Grosso Guaio a Casal Borsetti - La Confraternita del Pagadebit”.

"In questo libro Casal Borsetti fa da cartina geografica a un romanzo di fantasia, un thriller ambientato fra le vie e alcuni luoghi simbolo del paese", spiega Vincenzi, detto 'Spalaz'. Un libro, in pubblicazione e disponibile dall'inizio del 2023, che nasce dalla spinta di vari amici e frequentatori di Casal Borsetti. E forse proprio per rispondere a questo senso di comunità, Vincenzi e Borgatti hanno avviato questo interessante progetto a 4 mani. Una vicenda di fantasia, ma che oltre all'ambientazione prende spunto da vari personaggi e fatti reali che contraddistinguono la storia della località marittima.

Una storia che, in qualche modo, parte proprio dalle origini del paese e dall'uomo da cui prese il nome: Giovanni Borsetti. "Casal Borsetti si sviluppa nel dopoguerra - racconta l'autore - il suo nome lo deve a questa guardia delle coste che, verso fine '800, eseguiva dei controlli sul bracconaggio e aveva una casa in quella zona". Da qui prende il via l'avventura, immaginando che "Giovanni Borsetti nel corso dei suoi controlli sul territorio trovi un messaggio in una bottiglia, una scritta in una lingua antica e poco leggibile, ma dalla quale Borsetti percepisce subito una oscura minaccia".

Una minaccia che però prende corpo solo ai giorni nostri e su cui sarà chiamata a intervenire la "Confraternita del Pagadebit", formata da un gruppo di abitanti della località che hanno ritrovato nel diario di Borsetti la traccia di quel presagio di distruzione totale. Una maledizione che piano piano viene decifrata che si lega al simbolo di un misterioso cigno nero. Da qui parte un'avventura fra passato e presente che porta il lettore a spasso fra barche da pesca, bombe inesplose, tecnologie degne di 007, fraintendimenti e tanta azione.

"Ironia e suggestione sono due elementi fondamentali del romanzo", spiega Vincenzi. Ma attraverso le pagine del libro si ripercorrono anche storia, luoghi e personaggi di Casal Borsetti. A cominciare dai personaggi che compongono la mitica Confraternita del Pagadebit, fino ad arrivare a scene emozionanti che coinvolgono i protagonisti fra locali, edifici storici, senza far mancare un salto sulla spiaggia e lungo il canale di Casal Borsetti. Un romanzo che potrebbe quasi definirsi "epico" per tutti i frequentatori del lido ravennate.