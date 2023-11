Dalla marea di fango al riscatto della terra romagnola: tanti racconti sull'alluvione in "Acqua"

Persone e storie per raccontare e ricordare i giorni dell'alluvione. Fango, acqua e dolori sono elementi inevitabili di questa raccolta, che tuttavia riesce a dare spazio anche al coraggio e alla voglia di riscatto della comunità romagnola. Tutto questo è racchiuso nel libro "Acqua", raccolta di racconti a cura di Ivano Artioli (ex presidente provinciale dell'Anpi) e pubblicata da Danilo Montanari Editore. "Una rassegna a più voci che ripercorre giorni e momento di un evento che ha segnato profondamente la nostra terra": così il sindaco di Ravenna, Michele De Pascale, nella prefazione del volume. Un libro in cui si parla di Romagna alluvionata, ma con aperture emiliane, lombarde e perfino siciliane. Si narra dell'acqua "pesante e maligna", ma anche del lavoro di donne e uomini impegnati a rimettere a posto case, strade, scuole, campi e tutto il resto.

Nel volume, già uscito in libreria, sono raccolti i racconti di: Nello Agusani, Ivano Artioli, Luca Carli, Guido Ceroni, Stefano Chierici, Franco Conti, Ivan Corbari, Antonio Alfredo Croci, Sergio Frattini, Ivan Fuschini, Edera Fusconi, Sergio Gnudi, Osiride Guerrini, Alessandro Luparini, Mauro Mazzotti, Marinella Melandri, Gianfranco Miro Gori, Laura Montanari, Patrizia Ravagli, Paola Roccati, Dover Roma, William Signani, Patrizia Strocchi, Ottavio Terranova, Paolo Turchetti, Ebe Valmori e Danilo Varetto.