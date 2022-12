Il cuore grande dei liceali ravennati: donano il ricavato del giornalino scolastico alla Caritas

In vista del Natale, due classi e i genitori degli studenti del Liceo scientifico Alfredo Oriani di Ravenna, con il supporto del docente Fabio Vaira, si sono impegnati nella raccolta delle offerte ricavate dalla distribuzione del giornale del Liceo "L'Orizzonte degli Eventi" per devolverle alla Caritas locale. Venerdì mattina la classe 5 Dsa si è quindi recata alla sede della Caritas di piazza Duomo, dove è stata accolta da Matteo Zornetta e Daniela Biondi della Caritas, per effettuare la consegna del ricavato.