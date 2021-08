Dalle falde del Kilimangiaro a Ravenna: Licia Colò 'testa' i ristoranti ravennati

La conduttrice in questi giorni è in giro per il territorio ravennate, insieme ai membri della sua troupe, per effettuare sopralluoghi in vista di future riprese

Dalle falde del Kilimangiaro... a Ravenna! Nei giorni scorsi è stata in visita a Ravenna la conduttrice tv Licia Colò. Martedì è stata a cena al Mercato Coperto di Ravenna, mentre il giorno dopo ha pranzato al ristorante La Campaza. La conduttrice in questi giorni è in giro per il territorio ravennate, insieme ai membri della sua troupe, per effettuare sopralluoghi in vista di future riprese. Al termine dei pasti la 59enne ha accettato di posare in foto con lo staff dei due locali.