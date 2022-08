Lidia Baldini compie 100 anni e festeggia con la sua famiglia "dello schiaffo"

Ben 101 candeline per la signora Lidia Baldini, di San Pancrazio, che domenica 31 luglio ha festeggiato il raggiungimento dei centouno anni d'età insieme alla figlia Anna, al genero, alla nipote, ai parenti e agli amici. La signora, che ha ricevuto telefonicamente gli auguri anche dalla nipote che abita in Grecia, vive ancora da sola e in piena autonomia, aiutata dai familiari, cuce ancora senza occhiali e ricorda con estrema lucidità il tempo in cui gestiva un negozio nel paese di San Pancrazio dove vendeva i generi alimentari sfusi, come si usava una volta.

Il compleanno della signora Lidia è stato l'occasione per un incontro di alcuni componenti della famiglia Baldini "dello schiaffo", così detti a ricordo di una antica tradizione romagnola che distingue le famiglie Baldini nel ramo "del bacio" e nel ramo "dello schiaffo". Il lavoro, i sacrifici, il coraggio e l’attaccamento alla famiglia l’hanno accompagnata fino a questo importante traguardo.