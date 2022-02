Lido di Dante, ancora nessun bando per la Vecchia Finanza: "Quel rudere nel centro del paese è uno scempio"

Servirebbe un luogo di ritrovo per la comunità, ma anche un'altra soluzione andrebbe bene. L'importante è che giunga in fretta una risposta. La Pro Loco di Lido di Dante fa pressione sul Comune di Ravenna affinché si prosegua nell'iter di rigenerazione della 'vecchia Finanza', ex caserma posta all'angolo tra via Marabina e viale Costanza che da qualche anno è stata acquisita dal Comune. Si tratta di un grande stabile, ormai ridotto a rudere, che sorge su un'area di quasi 500 metri quadrati. L'ex area demaniale, abbandonata da decenni, era già stata a inizio 2021 oggetto di un'opera di street art: una serie di pannelli artistici ispirati alla Divina Commedia, terminati in aprile, per riqualificare lo spazio al centro della località turistica e stimolare l'opinione pubblica in vista dell'emissione di un bando d'asta per la 'vecchia Finanza'.

Come ci spiega Andrea Scarabelli, presidente della Pro loco di Lido di Dante: "L'anno scorso il bando era inizialmente previsto per ottobre, poi però è slittato per le elezioni. In seguito c'è stato il cambio di Giunta e il passaggio di consegne a un altro assessore". Dunque, ancora un bando per l'area dell'ex caserma non è stato pubblicato, con grande rammarico per tutta la comunità del lido. Venerdì si è proprio tenuto un incontro con l'assessora Federica Del Conte a Lido di Dante, nel corso del quale si è parlato sia del problema della subsidenza che del bando d'asta della vecchia Finanza. "Abbiamo voluto ricordare che l'interesse della comunità c'è e cercare di velocizzare la pubblicazione del bando - continua Scarabelli - Abbiamo anche il timore che, di questo passo, l'area ritorni allo Stato, cosa che rallenterebbe l'iter di rigenerazione. Per evitare questo, l'amministrazione deve velocizzare l'emissione del bando pubblico. Siamo in un momento di crisi e bisogna saper guardare avanti e riconoscere le potenzialità".

A peggiorare la situazione, ci sono stati anche gli eventi meteorologici invernali che hanno danneggiato l'opera di street art, posta su pannelli di legno, facendo tornare il rudere allo scoperto. "Ci aspettiamo un contributo per rimettere a posto l'opera - sottolinea Scarabelli - l'anno scorso tutta l'iniziativa fu a carico della Pro Loco". Dal Comune non sono arrivate ancora risposte definitive sui tempi di emissione del bando, ma il presidente della Pro Loco afferma: "Siamo fiduciosi. Vogliamo far affiorare il problema, ma stimolando una collaborazione con il Comune che, in passato, aveva eliminato i vincoli presenti su quell'area".

Sulla futura destinazione dell'area c'è flessibilità. Rimane valida, da parte della Pro Loco, la proposta di un polo aggregativo multifunzionale che possa rappresentare sia un luogo di ritrovo per la comunità locale che un presidio medico per i turisti. Un progetto tuttavia non vincolante. "Ci auguriamo che un domani si possa avere un occhio di riguardo per una sede aggregativa, anche piccola, indispensabile per tutta la comunità. Ci sono tante nuove famiglie - precisa il presidente della Pro Loco - e persone che vengono a Lido di Dante, ma non si conoscono, proprio perché manca un luogo di ritrovo. Speriamo che chi si aggiudicherà l'area possa venirci incontro". Nel futuro la vecchia Finanza potrebbe esserci un "ufficio della pro loco, ma anche una sede per la Polizia locale. Andrebbe bene anche un progetto residenziale - conclude Scarabelli - qualsiasi cosa è meglio di quel rudere. E' impattante uno scempio così nel centro del paese, nella strada più importante, sotto l'occhio di cittadini e turisti".