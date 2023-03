Lido di Classe tra lavori pubblici e sicurezza: gli assessori incontrano la delegazione cittadina

Il vicesindaco Eugenio Fusignani e gli assessori Giacomo Costantini, Federica Del Conte e Federica Moschini hanno incontrato una delegazione del comitato cittadino di Lido di Classe, presieduto da Cristina Garoia, accompagnata dalla presidente del consiglio territoriale di Castiglione, Edera Fusconi, per fare il punto sulle attività, le iniziative e i lavori in programma nella frazione costiera nei vari settori, dai lavori pubblici al decentramento al turismo, anche in vista della prossima stagione turistico - estiva. All’incontro ha partecipato anche la presidente dell’Associazione albergatori di Lido di Classe, Giovanna Paganelli.

Tra gli altri è emersa l’esigenza del sistema di videosorveglianza già rappresentata e richiesta l’anno scorso dal comitato al vicesindaco Fusignani, deleghe alla Sicurezza e alla Polizia locale, che ha assicurato una prossima e attenta valutazione. “Ringrazio – ha concluso Fusignani – per l’attenzione che il comitato cittadino riserva alla località cercando sempre il confronto e informando con tempestività il Comune delle criticità che possono verificarsi. Si tratta di un valido interlocutore con cui si collabora proficuamente”.