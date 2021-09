Lido di Savio diventa 'Bologna Mare' sui cartelli turistici: torna la denominazione storica

Sono stati posizionati i cartelli turistici con la denominazione storica 'Bologna mare' a Lido di Savio, dopo il sondaggio promosso dal Comune di Ravenna per scegliere la denominazione al quale hanno partecipato 2244 cittadini e turisti. Si tratta dei caratteristici cartelli turistici di colore marrone e non dei cartelli bianchi di località: la frazione continuerà a chiamarsi Lido di Savio.

La scelta era tra 'Bologna Marittima', denominazione che si trova nelle cartografie del 1957, e 'Bologna Mare', riferita da numerose testimonianze come il nome comunemente usato. Per questo motivo il Comune di Ravenna, sentito il parere del consiglio territoriale di Castiglione e delle associazioni di categoria, ha deciso di indire il sondaggio online. Dei 2244 votanti (tra i quali 1015 turisti) 1118 (il 49,82 per cento) si sono espressi a favore di Bologna Marittima e 1126 (il 50,18 per cento) a favore di Bologna Mare, che quindi è risultata la denominazione vincitrice.

"Penso che attualmente il territorio ravvenate abbia altre priorità - commenta critico Enrico Sangiorgi, consigliere territoriale della Lega - Nei passati 5 anni l'amministrazione avrebbe dovuto sistemare le disastrate strade dei lidi sud, mantenere queste località curate tramite lo sfalcio dell'erba e la corretta gestione dei rifiuti, risultata problematica anche nei giorni scorsi, ma soprattutto avrebbe potuto concentrare i propri sforzi e le proprie risorse per il miglioramento dei tanti servizi carenti. rendendo così vivibili e attrattivi tutti i nostri lidi, senza creare disparità e località di serie B. Come già riferito, per incentivare il turismo ogni forma di promozione è ben accetta, purché non cada nel ridicolo".