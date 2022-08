Rottura alla rete idrica vicino al ponte della Baiona: complessi lavori di riparazione, lidi nord ancora senz'acqua

Grossi disagi nei lidi nord ravennati. Dal primo pomeriggio di martedì i cittadini di Marina Romea, Porto Corsini e Casal Borsetti si sono ritrovati senz'acqua. La causa è in una rottura alla rete idrica che alimenta gli impianti dell'acquedotto che rifornisce i lidi nord.

I tecnici del Pronto Intervento di Hera si sono subito attivati per riparare il guasto e cercare di ripristinare quanto prima la completa operatività del servizio. La configurazione di emergenza, attivata dopo un paio d’ore e che ha permesso di alimentare i tre lidi con una pressione minima, purtroppo è risultata essere insufficiente a sostenere i consumi del periodo, soprattutto delle utenze situate ai piani più elevati.

La riparazione della tubazione principale sta risultando particolarmente complessa e sta prolungando i tempi di riparazione sia per la posizione del punto di rottura, situato sul fianco dell’impalcato del ponte di via Baiona e in parte a contatto con l’acqua, sia per motivi legati alla sicurezza degli operatori. Al momento si prevede che le lavorazioni continueranno per tutta la mattinata di mercoledì.