Ligabue gira un video alla Tomba di Dante: il rocker scatta foto coi fan e firma autografi

Sorpresa in centro storico: nei giorni scorsi Ligabue è stato avvistato a Ravenna nei pressi della Tomba di Dante. Il grande rocker emiliano, infatti, ha scelto Ravenna per girare il videoclip del suo celebre brano 'Sogni di rock and roll', prodotto dal festival 'Imaginaction' per la regia di Fabrizio Moro e di Alessio De Leonardis nell'ambito della tradizionale rassegna 'I Capolavori Immaginati'. Sarà prodotto da Stefano Salvati e Raffaella Tommasi, con il contributo del Comune di Ravenna e della Camera di Commercio di Ravenna.

Ligabue ha girato alcune riprese di fronte alla Tomba del Sommo Poeta ed è stato 'assalito' dai fan, con i quali ha scattato fotografie poi pubblicate sui social e firmato autografi, incontrando anche l'assessore Roberto Fagnani. Il video "sarà un piccolo kolossal - spiega Salvati - E' stata scelta Ravenna perché il video è legato al 700esimo anniversario della morte di Dante, che è il primo artista rock della storia".