C'è anche una scrittrice ravennate tra i finalisti del Premio Bancarellino 2023: "Che onore"

Ci sarà anche un pezzo di Ravenna al Premio Bancarellino 2023: a rappresentare la nostra città nella nuova edizione del premio letterario ci sarà infatti la scrittrice Linda Traversi con il suo romanzo "La panchina delle cose difficili" (Einaudi). Il libro è stato infatti selezionato tra i venti volumi che parteciperanno alla 66esima edizione del concorso letterario dedicato ai libri di narrativa per ragazzi. "Che onore, ci sono queste voci incredibili del panorama letterario per ragazzi e il mio nome è accanto al loro - afferma l'autrice ravennate - Nel mio piccolo è un grande riconoscimento, ed è la conferma che sto andando nella direzione giusta. Adesso decidono i ragazzi".

Nata a Cecina (LI) da padre italiano e madre americana. Linda è laureata in Traduzione, e da anni vive e lavora a Ravenna. Dopo aver pubblicato nel 2018 il suo primo romanzo "Esco un Attimo", nel 2022 è tornata in libreria con "La panchina delle cose difficili", un romanzo sulla diversità e sulla difficoltà di accettarsi e farsi accettare. La nuova opera della scrittrice ravennate ha già superato un importante step del Premio Bancarellino: erano infatti 80 i volumi esaminati dalla commissione di scelta, ma solo 20 di questi ora passeranno alla fase finale e parteciperanno al 'Progetto Lettura' nelle scuole medie di tutta Italia. 3500 volumi verranno inviati alle 90 scuole che ne hanno fatto richiesta, distribuite dal Trentino alla Sicilia, per consentire a 10.000 alunni di leggerli, analizzarli e commentarli, con l’attenta supervisione dei loro insegnanti, nel corso dell’attività didattica durante i mesi di febbraio, marzo e aprile. Al termine del loro lavoro saranno chiamati ad esprime il loro giudizio sui libri letti che determinerà la proclamazione dei 5 libri vincitori il Premio Selezione Bancarellino 2023.

Il libro

Stella ha una grande passione per l’arte, ma ha anche una malformazione alla mano destra che nasconde perché è convinta che la renda diversa. In famiglia non si sente compresa e a scuola è spesso vittima di derisione e scherno. È a suo agio solo quando disegna. Un giorno, nel parco condominiale, compare una panchina che una targa identifica come “la panchina delle cose difficili”. Stella la prova, è comoda. Ci torna più volte, e accanto a lei cominciano a sedersi alcuni vicini, ognuno con le proprie particolarità: Gerry, che gira con uno stereo e ascolta solo compilation di Califano; Agatina, che prepara piatti deliziosi per una famiglia misteriosa; Emil, che si stordisce con i videogiochi pur di non interagire con il padre. Le loro storie si intrecceranno, e presto questi nuovi amici diventeranno indispensabili per Stella, sempre più smarrita davanti alle cattiverie gratuite dei compagni di scuola e all’incomprensione degli adulti.