Faenza, due nuove fermate e variazione oraria per la linea 'Centro-Nord'

Percorso allungato e orari rimodulati in virtù delle esigenze degli utenti. E’ quanto comunica l’Unione della Romagna Faentina relativamente alle modifiche che interessano la nuova linea 3 “Centro-Nord”, collegamento tra il piazzale della stazione ferroviaria e l’area a nord della città.

Nel dettaglio al netto dell’esito della prima sperimentazione, la navetta partirà sempre da piazzale Cesare Battisti per percorrere poi via Laghi, via Dal Pozzo, via Cittadini, via Convertite, via della Boaria, via Malpighi, via Donatello, via della Costituzione (Casa della salute), il cavalcavia ferroviario, piazzale Sercognani, viale IV Novembre, via Naviglio, via XX Settembre, corso Garibaldi e concludere la sua corsa nuovamente nel piazzale della stazione ferroviaria dopo aver percorso viale IV Novembre. Alle precedenti strade si aggiungono quindi due importanti vie nelle quali si trovano molte aziende così da permettere ai dipendenti di poter lasciare l'auto e servirsi del mezzo di trasporto gratuito. Le strade inserite nella rimodulazione sono via Convertite e via della Boaria portando così a un totale di quindici le fermate in dodici corse nell'arco della giornata, con partenze dalle 6.44 alle 17.54, da piazzale Cesare Battisti e ultimo arrivo, sempre nel piazzale della stazione, alle 18.24.

La modifica della Linea Centro-Nord, nel conservare la gratuità del servizio ha tenuto in considerazione, tra l’altro, di una maggiore connessione con gli orari di arrivo e partenze dei treni più utilizzati dai pendolari che utilizzano la linea ferroviaria, così da poterli servire al meglio e da costituire, assieme alle altre linee di trasporto pubblico, un servizio integrato sul fronte della mobilità sostenibile.