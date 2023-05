Linea ferroviaria interrotta dal maltempo: nuovo servizio di bus sostitutivi

Prosegue la deviazione dei treni regionali Bologna – Ravenna/Rimini, che utilizzano l’itinerario via Faenza (orari consultabili sui sistemi di vendita di TrenitaliaTper e Trenitalia). Il servizio fra Castelbolognese e Lugo (e viceversa) è garantito da 32 treni giornalieri con fermata a Solarolo (orari consultabili su trenitaliatper.it; sistemi di vendita in fase di aggiornamento)

Fra Lugo e Ravenna (e viceversa) attivo da martedì 16 maggio il nuovo servizio di autobus con fermate a Bagnacavallo, Russi e Godo. Trentadue, in totale, le corse, con orari studiati per consentire l’interscambio treno/bus a Lugo (orari consultabili su trenitaliatper.it; sistemi di vendita in fase di aggiornamento). La nuova offerta sostituisce il servizio bus Castelbolognese – Ravenna (e viceversa), attivato subito dopo la chiusura parziale della linea

Possibili disagi al trasporto pubblico

Il maltempo del 3 maggio scorso causò numerosi problemi anche al transito dei bus nelle zone coinvolte, con deviazioni di percorso o corse annullate. Come riferisce Start Romagna: "È molto probabile che in virtù dell’allerta diffusa e delle previsioni meteo, ciò accada anche nella giornata di domani".

È stata predisposta una pagina sul sito aziendale per aggiornare i clienti sulla situazione in evoluzione, al link https://www.startromagna.it/infobus/emergenza-maltempo-martedi-16-maggio/

La pagina sarà aggiornata tempestivamente sulla base delle condizioni che si verificheranno nel corso della giornata. Sono attivi tutti i presidi di informazione: le pagine Telegram, Facebook, il canale Whatsapp 331.6566555 e il numero a pagamento InfoStart 199.11.55.77