Linea Rosa dona culle, fasciatoi e lettini alla onlus Il terzo mondo

Si tratta un lettino completo, seggiolino bici, carrozzina, seggiolone, fasciatoio e una culla, tutti materiali e accessori utili per l'infanzia

L'associazione di volontariato Il Terzo Mondo odv, presieduta da Charles Tchameni Tchienga, venerdì mattina ha ricevuto dall'associazione Linea Rosa e dalla sua presidentessa Alessandra Bagnara una donazione presso lo sportello del sorriso di via Grado 30. Si tratta un lettino completo, seggiolino bici, carrozzina, seggiolone, fasciatoio e una culla, tutti materiali e accessori utili per l'infanzia. "È una preziosa donazione che darà il sorriso a un famiglia - spiega Tchameni - dando loro la possibilità di fare crescere serenamente il nascituro. Grazie di cuore a Linea Rosa per questo gesto di solidarietà".