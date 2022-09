Linea Rosa e Lions di nuovo insieme per beneficenza: torna la Festa degli Antichi Mestieri

Si riconferma, come ogni anno, la collaborazione tra Linea Rosa e Lions Ravenna Bisanzio per la manifestazione di beneficenza “Festa degli Antichi Mestieri” di San Pietro in Campiano. A titolo di riconoscimento per questa annuale sinergia, il Lions Ravenna Bisanzio ha consegnato in questi giorni un’attestazione ad Alessandra Bagnara, presidente del Centro Antiviolenza.

“Lavorare al fianco di Lions Ravenna Bisanzio è motivo di orgoglio per la nostra associazione. Ringrazio per questa targa che rappresenta per noi l’esempio concreto di una relazione dalle basi solide e che speriamo di poter rinnovare negli anni. Anche nel 2022 prevediamo di dedicare il ricavato dell’evento all’acquisto dei regali di Natale per i bambini e le bambine ospiti delle case rifugio”, dichiara Bagnara.

La Festa è un evento solidale che mira a raccogliere fondi per il Centro Antiviolenza di Ravenna, per Fabio Onlus e per la Missione Lions in Etiopia dove studiano e sono assistiti, anche dal punto di vista medico, oltre 1.000 bambini. Appuntamento il prossimo 9 ottobre al campo sportivo di San Pietro in Campiano. L’evento sarà aperto al pubblico e vedrà la partecipazione della Fanfara dei Bersaglieri.