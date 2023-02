La presidente di Linea Rosa a Salotto Blu: "La tutela delle donne va insegnata a scuola"

"Uscire dall'incubo della violenza è possibile", questo è il messaggio che vuole trasmettere Alessandra Bagnara, presidente di "Linea Rosa", associazione di volontariato che si occupa di assistere donne maltrattate e di sostenerle in percorsi di uscita dall'incubo della violenza fisica e psicologica. Intervistata da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva Salotto Blu che andrà in onda venerdì sera alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre, Bagnara ha descritto le dimensioni del triste fenomeno: "In Emilia Romagna ogni anno oltre quattromila donne si rivolgono a centri come il nostro. Le accogliamo nella massima riservatezza e, se necessario, le ospitiamo in case rifugio segrete. Il percorso è gratuito e totalmente anonimo. Il messaggio che vorrei trasmettere è che le donne ce la possono fare, la loro vita non deve essere un incubo". Dal punto di vista culturale il Paese cosa dovrebbe fare? "Sarebbe utile spiegare il rispetto e la parità di genere fin dalle elementari, supportando anche i docenti con percorsi di formazione specifici", conclude Bagnara.