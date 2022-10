Lions Ravenna Bisanzio, in 500 ai "Mestieri di una volta"

In 500 hanno partecipato ieri all'iniziativa del Lions Ravenna Bisanzio che si è svolta a San Pietro in Campiano, un service in beneficienza dedicato ai mestieri di una volta ed in particolare alla norcinatura del maiale. "Un appuntamento che si ripete ormai da 18 anni, ha detto il presidente del Lions Bisanzio Giannantonio Mingozzi, grazie allo straordinario impegno di Bruno De Modena coadiuvato dai tanti volontari e soci Lions nonché ai cittadini ed a tutta la frazione di Sanpierino", con tutti i presenti che hanno tributato un caloroso applauso al responsabile del service ed ai volontari. "Il ricavato è destinato al centro di accoglienza di Wolisso in Etiopia, all'Associazione Fabio Onlus sla ed a Linea Rosa e ringrazio i loro rappresentanti presenti, ha detto Mingozzi, che confermano come il nostro impegno sia dedicato a chi ha bisogno e merita solidarietà e sostegno, in collaborazione con tutti i Lions club di Ravenna e dei comuni vicini".

Alle tante autorità civili e lionistiche presenti ha dedicato un affettuoso ringraziamento De Modena che ha sottolineato come "in queste occasioni lo scopo della nostra attività sia l'aiuto ai più deboli in una società che spesso se ne dimentica e dimentica chi si sacrifica". Sono poi intervenuti il governatore Lions del Distretto 108 Francesca Ramicone che ha apprezzato il Bisanzio così attivo e coinvolgente, il vicesindaco Eugenio Fusignani in rappresentanza del Comune, Alessandra Bagnara presidente di Linea Rosa, presente lo stesso Fabio Bazzocchi per FabiOnlus, Franco Saporetti e Mario Boccaccini dirigenti Lions, Francesca Vagnoni e Carla Cifola per la Fondazione Lions ed i rapporti internazionali. A concludere la giornata il Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa che si è detto onorato di far parte e di rappresentare una comunità "che conta sull'aiuto del Lions Bisanzio e su uno straordinario spirito civico e di solidarietà, un esempio per tutto il Paese ed un augurio per ogni difficoltà che dovremo superare"