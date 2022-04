Lisa Dradi eletta nuova segretaria generale della Fp Cgil di Ravenna

Lisa Dradi è la nuova segretaria generale della Fp Cgil Ravenna, l'organizzazione sindacale di categoria delle lavoratrici e dei lavoratori del settore pubblico. L'elezione è avvenuta nel corso dell'assemblea generale della categoria di giovedì mattina alla presenza della segretaria nazionale della Fp Cgil, Serena Sorrentino, del segretario generale Fp Cgil Emilia Romagna Mauro Puglia e della segretaria generale Cgil Ravenna, Marinella Melandri.

Lisa Dradi succede ad Alberto Mazzoni, a cui va il sentito ringraziamento della Cgil per il lavoro svolto in questi anni alla guida della categoria. Dradi è entrata in Fp Cgil nel 2020 come funzionaria Enti locali e cooperazione sociale per il Distretto di Ravenna. Da dicembre 2021 è diventata responsabile di organizzazione della categoria. Prima dell’esperienza nel sindacato, è stata amministratrice nel Comune di Ravenna (per il quale ha ricoperto l’incarico di assessora) e ha lavorato nel settore della cooperazione, dal 2007 al 2016, prima in Iter poi nella cooperativa sociale Il Cerchio – Responsabile Area Infanzia 0/6. Successivamente ha maturato esperienze nel campo del volontariato e dell’associazionismo.