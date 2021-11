La lite di coppia sfocia nel sangue: la donna finisce in ospedale, arrestato il compagno

L'ennesima lite di coppia che termina nel sangue. Tutto è accaduto nella notte fra martedì e mercoledì in un'abitazione del centro di Ravenna. Protagonista una coppia, in passato già protagonista di aspri diverbi che avevano causato l'intervento delle forze dell'ordine. L'uomo è un 30enne tunisino, mentre la compagna italiana è di alcuni anni più grande. Secondo le prime ricostruzioni della Polizia, giunta sul posto con la volante, la scientifica e la squadra mobile, al termine di un nuovo intenso litigio la donna avrebbe preso un coltello e aggredito il compagno. Nel corso della colluttazione entrambi hanno poi riportato ferite da arma da taglio, ma a farne maggiormente le spese sarebbe stata la donna che, all'arrivo dei soccorsi, è stata trovata con dei profondi tagli sulle braccia. Per le ferite riportate la sua prognosi è di una ventina di giorni. L'uomo invece è stato arrestato.